ua en ru
Чт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Харьков второй раз за день под ударом РФ. В городе раздаются взрывы

Среда 20 марта 2024 23:00
UA EN RU
Харьков второй раз за день под ударом РФ. В городе раздаются взрывы Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация второй раз за день среды, 20 марта, нанесла удар по украинскому городу Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Харьков второй раз за сегодняшний день под ударом. В городе снова раздаются взрывы", - написал Терехов.

В городе и области объявлен сигнал воздушной тревоги. По данным Воздушных сил, существует применение баллистического вооружения с востока.

Напомним, сегодня днем россияне уже нанесли ракетный удар по городу. В результате этого погибли 5 человек, еще 5 остаются пропавшими без вести.

Харьков второй раз за день под ударом РФ. В городе раздаются взрывы

Удар по Харькову 20 марта

В Харькове 20 марта раздался взрыв. Позже выяснилось, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут находиться люди.

Позже стало известно о попадании в Холодногорском районе, пострадавших и сильном пожаре. Из-за обстрела Харькова 20 марта уже известно о трех погибших и пятерых раненых. оккупанты ударили по типографии.

Напомним, что кроме пожара, вызванного обстрелом российских оккупантов, в Харькове горит одноэтажное складское здание на улице Грековской, в районе Левады. Ее тушат восемь подразделений на автоцистернах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине Ракетная атака
NEWS
Харьков второй раз за день под ударом РФ. В городе раздаются взрывы
Харьков второй раз за день под ударом РФ. В городе раздаются взрывы
DAILY
"Все не может держаться на нас". Как 47-я бригада уничтожает россиян под Авдеевкой
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Все не может держаться на нас". Как 47-я бригада уничтожает россиян под Авдеевкой