Харьков второй раз за день под ударом РФ. В городе раздаются взрывы

Российская Федерация второй раз за день среды, 20 марта, нанесла удар по украинскому городу Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Харьков второй раз за сегодняшний день под ударом. В городе снова раздаются взрывы", - написал Терехов.

В городе и области объявлен сигнал воздушной тревоги. По данным Воздушных сил, существует применение баллистического вооружения с востока.

Напомним, сегодня днем россияне уже нанесли ракетный удар по городу. В результате этого погибли 5 человек, еще 5 остаются пропавшими без вести.

Удар по Харькову 20 марта

В Харькове 20 марта раздался взрыв. Позже выяснилось, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут находиться люди.

Позже стало известно о попадании в Холодногорском районе, пострадавших и сильном пожаре. Из-за обстрела Харькова 20 марта уже известно о трех погибших и пятерых раненых. оккупанты ударили по типографии.

Напомним, что кроме пожара, вызванного обстрелом российских оккупантов, в Харькове горит одноэтажное складское здание на улице Грековской, в районе Левады. Ее тушат восемь подразделений на автоцистернах.

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