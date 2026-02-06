В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света: где графики не действуют

В Украине днем 6 февраля начали вводить экстренные отключения электроэнергии. В ряде областей графики отключения света не действуют.
РБК-Украина рассказывает, в каких областях сейчас экстренно выключают свет.
По данным ДТЭК, экстренные отключения ввели в Одесской и Днепропетровской областях.
Также сейчас графики не действуют в Хмельницкой, Полтавской, Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Запорожской и Сумской областях.
В "Хмельницкоблэнерго" проинформировали, что по распоряжению "Укрэнерго" в области сегодня, кроме графика почасовых отключений, дополнительно введен график аварийных отключений света.
Эти ограничения применяются во избежание масштабных аварийных повреждений и стабилизации энергосистемы.
В Полтавской области также области применены графики аварийных отключений электроэнергии.
Напомним, с начала осени российские оккупанты регулярно атакуют украинские энергетические объекты, в результате чего ежедневно во всех областях Украины действуют графики отключений света.
Кроме того, в Украине ввели чрезвычайную ситуацию в энергетике.
Самая сложная ситуация остается в Киеве, поскольку россияне сильно повредили столичные ТЭЦ.
В частности, в ночь на 3 февраля оккупанты ударили по Дарницкой ТЭЦ, она была практически полностью разрушена. Россия атаковала этот объект в пик морозов, часть жителей Киева осталась без отопления.