У низці областей України ввели екстрені відключення світла: де графіки не діють

Фото: у низці областей України ввели екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні вдень 6 лютого почали запроваджувати екстрені відключення електроенергії. У низці областей графіки відключення світла не діють.

РБК-Україна розповідає, у яких областях наразі екстрено вимикають світло.

Читайте також: Шмигаль зробив невтішну заяву щодо графіків відключень світла

Де ввели екстрені відключення

За даними ДТЕК, екстрені відключення ввели в Одеській, та Дніпропетровській областях.

Також наразі графіки не діють у Хмельницькій, Полтавській, Чернівецькій, Чернігівській, Черкаській, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Запорізькій та Сумській областях.

У "Хмельницькобленерго" поінформували, що за розпорядженням "Укренерго" в області сьогодні, окрім графіка погодинних відключень, додатково запроваджено графік аварійних відключень світла.

Ці обмеження застосовуються для уникнення масштабних аварійних пошкоджень та стабілізації енергосистеми.

У Полтавській області також області застосовано графіки аварійних відключень електроенергії.

Інформація Міненерго

Раніше в Міненерго повідомляли, що через бойові дії та удари РФ по енергетичній інфраструктурі на ранок 6 лютого без світла залишилися споживачі у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях.
 
Крім того, через негоду без електропостачання залишаються 109 населених пунктів у Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку осені російські окупанти регулярно атакують українські енергетичні об'єкти, внаслідок чого щодня в усіх областях України діють графіки відключень світла.

Окрім того, в Україні ввели надзвичайну ситуацію в енергетиці.

Найскладніша ситуація залишається в Києві, оскільки росіяни сильно пошкодили столичні ТЕЦ.

Зокрема, в ніч на 3 лютого окупанти вдарили по Дарницькій ТЕЦ, вона була практично повністю зруйнована. Росія атакувала цей об'єкт у пік морозів, частина жителів Києва залишилася без опалення.

