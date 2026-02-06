У низці областей України ввели екстрені відключення світла: де графіки не діють

В Україні вдень 6 лютого почали запроваджувати екстрені відключення електроенергії. У низці областей графіки відключення світла не діють.
РБК-Україна розповідає, у яких областях наразі екстрено вимикають світло.
За даними ДТЕК, екстрені відключення ввели в Одеській, та Дніпропетровській областях.
Також наразі графіки не діють у Хмельницькій, Полтавській, Чернівецькій, Чернігівській, Черкаській, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Запорізькій та Сумській областях.
У "Хмельницькобленерго" поінформували, що за розпорядженням "Укренерго" в області сьогодні, окрім графіка погодинних відключень, додатково запроваджено графік аварійних відключень світла.
Ці обмеження застосовуються для уникнення масштабних аварійних пошкоджень та стабілізації енергосистеми.
У Полтавській області також області застосовано графіки аварійних відключень електроенергії.
Нагадаємо, з початку осені російські окупанти регулярно атакують українські енергетичні об'єкти, внаслідок чого щодня в усіх областях України діють графіки відключень світла.
Окрім того, в Україні ввели надзвичайну ситуацію в енергетиці.
Найскладніша ситуація залишається в Києві, оскільки росіяни сильно пошкодили столичні ТЕЦ.
Зокрема, в ніч на 3 лютого окупанти вдарили по Дарницькій ТЕЦ, вона була практично повністю зруйнована. Росія атакувала цей об'єкт у пік морозів, частина жителів Києва залишилася без опалення.