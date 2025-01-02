В ряде областей Украины объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Тревога в Украине

Напомним, сегодня, 2 января, днем во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы предупреждали, что тревога была связана с угрозой применения баллистики по всей территории Украины.

К слову, россияне атаковали Украину ракетами под утро 31 декабря. На этом фоне в Киеве раздались взрывы.

Всего враг применил шесть баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и одну аэробаллистическую ракету "Кинжал".

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