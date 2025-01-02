У низці областей України оголосили тривогу через загрозу балістики

Тривога в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, вдень у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили попереджали, що тривога була пов'язана із загрозою застосування балістики по всій території України.

До слова, росіяни атакували Україну ракетами під ранок 31 грудня. На цьому тлі в Києві пролунали вибухи.

Загалом ворог застосував шість балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та одну аеробалістичну ракету "Кинджал".

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