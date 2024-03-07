В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, есть угроза баллистики

Воздушная тревога 7 марта была объявлена в ряде областей Украины. Украинцев предупредили об угрозе ударов баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога охватила восточные области, часть северных и центральных областей. В Киеве воздушную тревогу не объявляли.
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с севера.
Карта воздушных тревог по состоянию на 14:45
Напомним, российские оккупанты 6 марта нанесли ракетный удар по Одессе. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.
Владимир Зеленский, комментируя удар, заявил, что видел и слышал атаку россиян.
Как отмечают местные власти, вчера в результате российского ракетного удара по Одессе погибли и пострадали люди.
Сегодня утром российские оккупанты выпустили ракету Х-31П из тактической авиации в направлении Одесской области. Вражеская ракета потеряла боевую способность на подлете к побережью. К счастью, никто не пострадал.
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