В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, есть угроза баллистики

Воздушная тревога охватила восточные области, часть северных и центральных областей. В Киеве воздушную тревогу не объявляли.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:45

Ракетный удар по Одессе 6 марта

Напомним, российские оккупанты 6 марта нанесли ракетный удар по Одессе. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.

Владимир Зеленский, комментируя удар, заявил, что видел и слышал атаку россиян.

Как отмечают местные власти, вчера в результате российского ракетного удара по Одессе погибли и пострадали люди.

Сегодня утром российские оккупанты выпустили ракету Х-31П из тактической авиации в направлении Одесской области. Вражеская ракета потеряла боевую способность на подлете к побережью. К счастью, никто не пострадал.