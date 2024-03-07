UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У низці областей України оголосили повітряну тривогу, є загроза балістики

Фото: у низці областей України оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряна тривога 7 березня була оголошена у низці областей України. Українців попередили про загрозу ударів балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряна тривога охопила східні області, частину північних та центральних областей. У Києві повітряну тривогу не оголошували.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Карта повітряних тривог станом на 14:45

Ракетний удар по Одесі 6 березня

Нагадаємо, російські окупанти 6 березня завдали ракетного удару по Одесі. Під час цього у місті перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Володимир Зеленський, коментуючи удар, заявив, що бачив і чув атаку росіян.

Як зазначає місцева влада, вчора внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинули та постраждали люди.

Сьогодні зранку російські окупанти випустили ракету Х-31П з тактичної авіації у напрямку Одеської області. Ворожа ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя. На щастя, ніхто не постраждав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниПовітряна тривога