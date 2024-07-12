Основной удар на Староконстантинов. Как отработала ПВО во время массированного обстрела

Российские войска атаковали Украину дронами и ракетами Х-101. Основным направлением для удара россияне выбрали Староконстантинов Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"Вечером 11 июля оккупанты атаковали с самолетов стратегической авиации 5 крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101 (пуски из Саратовской области), а в течение ночи - 19 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" и беспилотниками неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Курская область", - рассказал он.

Как отработала ПВО

Как отметил генерал, основное направление удара - Староконстантинов.

"В результате противовоздушного боя ракеты были сбиты в Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях", - добавил Олещук.

Также, по его данным, ПВО сбила 11 "шахедов" и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.

"Остальные восемь беспилотников локационно потеряны. Вероятно, с целью перегрузки противовоздушной обороны враг использует имитаторы ударных БПЛА", - констатировал Олещук.