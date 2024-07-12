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Основной удар на Староконстантинов. Как отработала ПВО во время массированного обстрела

Украина, Пятница 12 июля 2024 08:32
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Основной удар на Староконстантинов. Как отработала ПВО во время массированного обстрела Фото: ПВО сбила пять ракет и 11 дронов во время атаки РФ по Украине 12 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Украину дронами и ракетами Х-101. Основным направлением для удара россияне выбрали Староконстантинов Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"Вечером 11 июля оккупанты атаковали с самолетов стратегической авиации 5 крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101 (пуски из Саратовской области), а в течение ночи - 19 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" и беспилотниками неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Курская область", - рассказал он.

Как отработала ПВО

Как отметил генерал, основное направление удара - Староконстантинов.

"В результате противовоздушного боя ракеты были сбиты в Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях", - добавил Олещук.

Также, по его данным, ПВО сбила 11 "шахедов" и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.

"Остальные восемь беспилотников локационно потеряны. Вероятно, с целью перегрузки противовоздушной обороны враг использует имитаторы ударных БПЛА", - констатировал Олещук.

Обстрел РФ по Украине

Вечером 11 июля в Киеве и части регионов объявили воздушную тревогу из-за пуска ракеты из Курской области РФ. В Киевской области работала ПВО, на подступах к Киеву силы ПВО сбили вражеский дрон.

Позже 11 июля в Украине была объявлена ​​масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К. Эта тревога стала третьей масштабной по счету.

А ночью уже 12 июля россияне атаковали с воздуха Хмельницкую область. Силы ПВО сбили три вражеских цели.

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