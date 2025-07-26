Идеальный летний десерт из 4 ингредиентов: готовится всего несколько минут

Летняя жара - отличный повод побаловать себя легким и вкусным десертом, для которого нужно всего 4 простых ингредиента. Готовится без лишних хлопот на кухне - лишь максимум вкуса и минимум усилий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram -страницу фудблогера Ксении Радостиной.

Десерт из 4 ингредиентов: быстрый рецепт

Ингредиенты:

желе - 2 пачки (любой вкус)

горячая вода - 350 мл

творог - 200 г

фрукты и ягоды - по своему вкусу

Легкий способ приготовления

Готовится такой десерт всего за несколько минут.

Сначала в чаше блендера нужно развести жиле с горячей водой, хорошо размешать и оставить остыть.

После этого добавьте творог и взбейте блендером до однородности. Далее в форму влейте смесь, сверху добавьте фрукты и ягоды. Десерт поставьте на 2 часа в холодильник, чтобы он полностью застыл.

Рецепт десерта из 4 ингредиентов (фото: кадр из видео)