Нож в шею военному ТЦК: в Черкасской области ранили защитника Украины

Что известно о нападении на военнослужащего ТЦК

Украинцам рассказали, что событие произошло:

в среду, 28 января;

в Уманском районе Черкасской области;

тогда, когда военнослужащие ТЦК и СП осуществляли мероприятия оповещения военнообязанных - корректно и согласно закону.

"Но это мало волновало одного из местных. Агрессивно настроенный, мужчина подошел к группе военнослужащих Вооруженных сил и сразу нанес одному из них удар ножом в область шеи", - сообщили в ТЦК.

Отмечается, что нож, к счастью, не задел сонную артерию.

"Побратимы, которые были рядом, мгновенно задержали нападавшего и передали его правоохранительным органам. Действиям этого преступника, без сомнения будет предоставлена соответствующая правовая квалификация", - рассказали украинцам.

Тем временем раненого солдата оперативно доставили в медицинское учреждение, где он получил всю необходимую медицинскую помощь и лечение.

Подчеркивается, что процесс выздоровления раненого военнослужащего руководство Черкасского областного ТЦК и СП "держит на личном контроле".

"Этот факт подлого нападения - очередное подтверждение того, насколько некоторые граждане поддались влиянию вражеской пропаганды, забыв, кто на самом деле является первопричиной этой войны на уничтожение нашего народа как нации, а страны - как государства", - добавили в ТЦК.

Уточняется, что враг, чтобы достичь своей цели, "прежде всего стремится подорвать нашу обороноспособность, посеять раздор и внутренний раскол в нашем обществе".

"Убеждены, что нападающий за свой позорный поступок получит от правосудия как и положено по своим заслугам", - отметили в ТЦК.

Что известно о достижениях раненого военного

В областном ТЦК сообщили также, что раненый военнослужащий в первые часы полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года:

вместе с побратимами выехал на помощь комбригу;

уже в 10:00 вступил в бой, держа оборону там, где это было жизненно необходимо.

"Под Ягодным Черниговской области его группа зашла в тыл врага, уничтожила технику и живую силу противника и вернула домой тела павших побратимов", - поделились в ТЦК.

За безупречно выполненное боевое задание военный был награжден орденом "За мужество".

"Далее были тяжелые бои в Донецкой области. Дважды получил ранения. Несмотря на травмы и непростые последствия участия в боевых действиях, продолжил службу в РТЦК и СП Черкасской области", - сообщили гражданам.

Отмечается, что мужчина "выбрал именно то направление, которое является основой нашей обороноспособности".

"К счастью у нашего солдата оказался сильный ангел-хранитель. В буквальном смысле. Ведь защитил от вражеских пуль, бомб и снарядов тогда, спас и сейчас", - добавили в ТЦК.

Публикация областного ТЦК (скриншот: facebook.com/CherkasyTCK)