Ніж у шию військовому ТЦК: у Черкаській області поранили захисника України

Що відомо про напад на військовослужбовця ТЦК

Українцям розповіли, що подія трапилась:

у середу, 28 січня;

в Уманському районі Черкаської області;

тоді, коли військовослужбовці ТЦК та СП здійснювали заходи оповіщення військовозобов'язаних - коректно та згідно закону.

"Та це мало хвилювало одного з місцевих. Агресивно налаштований, чоловік підійшов до групи військовослужбовців Збройних сил і одразу наніс одному із них удар ножем в область шиї", - повідомили у ТЦК.

Зазначається, що ніж, на щастя, не задів сонної артерії.

"Побратими, що були поруч, миттєво затримали нападника і передали його правоохоронним органам. Діям цього злочинця, без сумніву буде надано відповідну правову кваліфікацію", - розповіли українцям.

Тим часом пораненого солдата оперативно доставили до медичного закладу, де він отримав усю необхідну медичну допомогу та лікування.

Наголошується, що процес одужання пораненого військовослужбовця керівництво Черкаського обласного ТЦК та СП "тримає на особистому контролі".

"Цей факт підлого нападу - чергове підтвердження того, наскільки деякі громадяни піддалися впливу ворожої пропаганди, забувши, хто насправді є першопричиною цієї війни на знищення нашого народу як нації, а країни - як держави", - додали у ТЦК.

Уточнюється, що ворог, аби досягти своєї цілі, "найперше прагне підірвати нашу обороноздатність, посіяти розбрат і внутрішній розкол у нашому суспільстві".

"Переконані, що нападник за свій ганебний вчинок отримає від правосуддя як і належить по своїх заслугах", - зауважили у ТЦК.

Що відомо про здобутки пораненого військового

В обласному ТЦК повідомили також, що поранений військовослужбовець у перші години повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року:

разом із побратимами виїхав на допомогу комбригу;

вже о 10:00 вступив у бій, тримаючи оборону там, де це було життєво необхідно.

"Під Ягідним Чернігівської області його група зайшла у тил ворога, знищила техніку та живу силу противника й повернула додому тіла полеглих побратимів", - поділились у ТЦК.

За бездоганно виконане бойове завдання військовий був нагороджений орденом "За мужність".

"Далі були важкі бої на Донеччині. Двічі отримав поранення. Попри травми та непрості наслідки участі в бойових діях, продовжив службу в РТЦК та СП Черкаської області", - повідомили громадянам.

Зазначається, що чоловік "обрав саме той напрямок, який є основою нашої обороноздатності".

"На щастя у нашого солдата виявився сильний янгол-охоронець. В буквальному сенсі. Адже захистив від ворожих куль, бомб та снарядів тоді, врятував і зараз", - додали у ТЦК.

