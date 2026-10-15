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"Никакого прекращения огня": в России сделали очередное заявление о перемирии

14:34 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
"Никакого прекращения огня": в России сделали очередное заявление о перемирии Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
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В России заявили, что никакого прекращения огня для того, чтобы в Украине провели выборы президента, не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которого цитируют российские СМИ.

Лавров заявил, что Россия не согласится на прекращение огня, которое, по его словам, позволит Украине "вновь накачаться оружием".

Традиционно глава МИД России обвинил во всем президента Украины Владимира Зеленского.

"Зеленский четко дал понять, что выборы его не интересуют, и заранее поставил такие условия, которые заведомо неприемлемы. Никакого прекращения огня, чтобы его снова привели в сознание и накачали оружием, не будет", - сказал он.

Перемирие для проведения выборов

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украине якобы пора выбрать нового лидера, способного заключить мирное соглашение.

В ответ украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы, если США добьются от России полного прекращения огня минимум на 60 дней.

По словам президента, для организации голосования необходимо обеспечить безопасность граждан, пришедших на избирательные участки. Он также подчеркнул, что решение о том, когда проводить выборы и кого избирать принадлежит украинцам.

Однако в Кремле цинично заявили, что российский диктатор Владимир Путин может дать указание не наносить удары по Украине только в день выборов, "если в Киеве решат их провести".

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