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Путин готов не бить по Украине только в день выборов, - Кремль

13:54 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Кучерявец
Путин готов не бить по Украине только в день выборов, - Кремль Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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В Кремле цинично заявили, что российский диктатор Владимир Путин может дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, "если в Киеве решат их провести".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова для пропагандистских росСМИ.

"Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев реально хочет их провести", - сказал Песков.

В то же время, предложение президента Украины Владимира Зеленского относительно 60-дневного перемирия российская сторона отклонила.

Что заявили Украина и США о перемирии и выборах в Украине

Дискуссия о возможных выборах в Украине снова обострилась после заявления президента США Дональда Трампа, который сказал, что Украине якобы пора избрать нового лидера, способного заключить мирное соглашение.

В ответ Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы, если США добьются от России полного прекращения огня минимум на 60 дней.

По словам президента, для организации голосования необходимо обеспечить безопасность граждан, пришедших на избирательные участки. Он также подчеркнул, что решение о том, когда проводить выборы и кого избирать принадлежит украинцам.

Заявления Трампа поддержал американский миллиардер Илон Маск, согласившийся с его утверждениями о необходимости смены лидера Украины. В то же время, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский имеет поддержку украинского народа.

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