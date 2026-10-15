"Ніякого припинення вогню": у Росії зробили чергову заяву щодо перемир'я
У Росії заявили, що ніякого припинення вогню для того, щоб в Україні провели вибори президента, не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, якого цитують російські ЗМІ.
Лавров заявив, що Росія не погодиться на припинення вогню, яке, за його словами, дозволить Україні "знову накачатися зброєю".
Традиційно глава МЗС Росії звинуватив у всьому президента України Володимира Зеленського.
"Зеленський чітко дав зрозуміти, що вибори його не цікавлять, і заздалегідь поставив такі умови, які завідомо є неприйнятними. Ніякого припинення вогню, щоб його знову привели до тями й накачали зброєю, не буде", - сказав він.
Перемир'я для проведення виборів
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні нібито час обрати нового лідера, здатного укласти мирну угоду.
У відповідь український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори, якщо США доб'ються від Росії повного припинення вогню щонайменше на 60 днів.
За словами президента, для організації голосування необхідно забезпечити безпеку громадян, які мають прийти на виборчі дільниці. Він також наголосив, що рішення про те, коли проводити вибори та кого обирати, належить українцям.
Однак у Кремлі цинічно заявили, що російський диктатор Володимир Путін може дати вказівку не завдавати ударів по Україні лише в день виборів, "якщо в Києві вирішать їх провести".