"Ніякого припинення вогню": у Росії зробили чергову заяву щодо перемир'я

У Росії заявили, що ніякого припинення вогню для того, щоб в Україні провели вибори президента, не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, якого цитують російські ЗМІ.

Лавров заявив, що Росія не погодиться на припинення вогню, яке, за його словами, дозволить Україні "знову накачатися зброєю".

Традиційно глава МЗС Росії звинуватив у всьому президента України Володимира Зеленського.

"Зеленський чітко дав зрозуміти, що вибори його не цікавлять, і заздалегідь поставив такі умови, які завідомо є неприйнятними. Ніякого припинення вогню, щоб його знову привели до тями й накачали зброєю, не буде", - сказав він.