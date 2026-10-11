Украина проведет выборы в случае согласия Путина на 60-дневное перемирие, - Зеленский

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Украина готова провести выборы нового президента, если российский диктатор Владимир Путин согласится на 60-дневное перемирие.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.