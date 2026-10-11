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Украина проведет выборы в случае согласия Путина на 60-дневное перемирие, - Зеленский

16:42 11.10.2026 Вс
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Украина проведет выборы в случае согласия Путина на 60-дневное перемирие, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Украина готова провести выборы нового президента, если российский диктатор Владимир Путин согласится на 60-дневное перемирие.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Если Путин согласится на 60-дневное перемирие, Украина проведет выборы", – сказал Зеленский.

Заявление главы государства по этому поводу последовало после того, как президент США Дональд Трамп публично призвал украинский народ избрать нового лидера.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Трамп придумал новую "причину" начала российско-украинской войны.

Также мы писали, как в Кремле отреагировали на публичное обращение президента США к украинцам.

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