Никаких подарков агрессору. Сибига отверг территориальные уступки России

Понедельник 11 августа 2025 22:00
UA EN RU
Никаких подарков агрессору. Сибига отверг территориальные уступки России Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Настоящий мир может основываться только на уважении к территориальной целостности Украины. Агрессора не нужно поощрять "подарками".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

Сибига отметил, что сейчас российский диктатор Владимир Путин мечтает о "Мюнхене 2" и второй "Ялте". Он хочет вернуться к сферам влияния и серым зонам. Такие ультиматумы не нужно воспринимать как готовность диктатора к переговорам ради мира.

"Выводы должны быть сделаны. Никаких вознаграждений, подарков или умиротворения агрессора. Каждая уступка агрессору провоцирует дальнейшую агрессию. Мир через силу - единственный эффективный подход к переговорам с Россией. Справедливый и длительный мир может базироваться только на Уставе ООН и уважении суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил министр.

Он напомнил фразу президента Украины Владимира Зеленского о том, что ответ на украинский территориальный вопрос уже содержится в Конституции Украины.

Глава МИД обратил внимание, что перед встречей президента США Дональда Трампа с Путиным необходимо скоординировать действия на уровне лидеров Украины, Европы и США.

"Ведь безопасность Украины и Евроатлантического сообщества неделима. Ничего об Украине без Украины. Ничего о Европе без Европы. Мы также готовы к встрече на уровне лидеров между Украиной, Европой, США и Россией", - добавил он.

Идея обмена территориями

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для завершения войны России против Украины может произойти "обмен территориями".

По его словам, США попытаются вернуть Украине ту территорию, которая сейчас оккупирована российскими солдатами.

