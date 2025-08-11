Ніяких подарунків агресору. Сибіга відкинув територіальні поступки Росії

Справжній мир може ґрунтуватися тільки на повазі до територіальної цілісності України. Агресора не потрібно заохочувати "подарунками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра закордонних справ України Андрія Сибіги на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Сибіга зазначив, що зараз російський диктатор Володимир Путін мріє про "Мюнхен 2" і другу "Ялту". Він хоче повернутися до сфер впливу та сірих зон. Такі ультиматуми не потрібно сприймати як готовність диктатора до переговорів заради миру.

"Висновки мають бути зроблені. Жодних винагород, подарунків чи умиротворення агресора. Кожна поступка агресору провокує подальшу агресію. Мир через силу - єдиний ефективний підхід до переговорів з Росією. Справедливий і довготривалий мир може базуватися тільки на Статуті ООН і повазі до суверенітету та територіальної цілісності України", - зазначив міністр.

Він нагадав фразу президента України Володимира Зеленського про те, що відповідь на українське територіальне питання вже міститься в Конституції України.

Глава МЗС звернув увагу, що перед зустріччю президента США Дональда Трампа з Путіним необхідно скоординувати дії на рівні лідерів України, Європи та США.

"Адже безпека України та Євроатлантичної спільноти неподільна. Нічого про Україну без України. Нічого про Європу без Європи. Ми також готові до зустрічі на рівні лідерів між Україною, Європою, США і Росією", - додав він.