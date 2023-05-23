В немецкой разведке рассказали, возникли ли угрозы для системы Путина из-за войны против Украины

"Мы не видим никаких трещин в системе Путина", - сказал он, добавив, что публичная критика методов ведения войны - это обычные разногласия в РФ, а не угроза для системы.

"Несмотря на частные случаи выражения критики, например из-за боеприпасов, нет никаких признаков того, что система начинает расшатываться или разваливается", - сказал глава немецкой разведки. При этом он отметил, что нельзя исключать этот сценарий.

По мнению Каля, Россия все еще способна "вести войну в долгосрочной перспективе" с помощью новобранцев. Это же касается и вооружения и боеприпасов.

"Так что о слабости или о том, что действиям России может наступить конец, речь не может идти. Действительно, существуют уязвимости и неожиданности - например, относительно эффективности Вооруженных сил. Но если Запад не будет очень организованно поддерживать Украину и сопротивляться, то стратегия Путина, которая предусматривает ставку на долгосрочную перспективу и массу может увенчаться успехом", - добавил он.

Когда Германия узнала о планах РФ начать полномасштабную войну

У Каля спросили, когда немецкая разведка узнала о намерении России начать полномасштабное вторжение в Украину.

"Приблизительно за 14 дней до начала войны мы обнаружили явления, которые нельзя было интерпретировать иначе", - сказал он.

При этом глава разведки отверг критику по поводу того, что США и Британия намного раньше узнали о российских планах. Он заявил, что Путин принял решение о вторжении из-за множества вещей, "которые не заключались в подсчете количества ракет или танков".

Трещины в системе Путина

Российская армия и участвующие в войне против Украины наемники частных военных компаний сталкиваются со снарядным "голодом", а также нехваткой боеспособной и современной техники. Поэтому критике подвергают как Министерство обороны РФ, так и самого Путина.

При этом в украинской разведке считают, что, когда в России начнутся масштабные процессы, Путину не удастся от этого спрятаться даже в своей сети бункеров.

Так, ранее журналисты опубликовали схемы и чертежи бункера Путина в Геленджике Краснодарского края РФ. Под зданием на глубине около 50 метров расположены укрепленные помещения и тоннели. Журналисты предположили, что они могут выдержать даже попадание бомбы и химическую атаку.

Тем временем в Белгородской области со вчера продолжается "контртеррористическая операция". Ее объявили после того, как Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" начали проводить операцию по освобождению России от путинского режима. Россия даже начала перекидывать часть войск с передовой в Украине в Белгородскую область.

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