У німецькій розвідці розповіли, чи виникли загрози для системи Путіна через війну проти України

"Ми не бачимо жодних тріщин у системі Путіна", - сказав він, додавши, що публічна критика методів ведення війни - це звичайні розбіжності в РФ, а не загроза для системи.

"Попри окремі випадки висловлення критики, наприклад щодо боєприпасів, немає жодних ознак того, що система починає розхитуватися або розвалюється", - сказав глава німецької розвідки. При цьому він зазначив, що не можна виключати цей сценарій.

На думку Каля, Росія все ще здатна "вести війну в довгостроковій перспективі" за допомогою новобранців. Це саме стосується й озброєння та боєприпасів.

"Тож про слабкість або про те, що діям Росії може настати кінець, не може йтися. Дійсно, існують вразливості та несподіванки - наприклад, щодо ефективності Збройних сил. Але якщо Захід не буде дуже організовано підтримувати Україну й чинити опір, то стратегія Путіна, яка передбачає ставку на довгострокову перспективу та масу, може увінчатися успіхом", - додав він.

Коли Німеччина дізналася про плани РФ почати повномасштабну війну

У Каля запитали, коли німецька розвідка дізналася про намір Росії розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

"Приблизно за 14 днів до початку війни ми виявили явища, які не можна було інтерпретувати інакше", - сказав він.

При цьому глава розвідки відкинув критику щодо того, що США та Британія набагато раніше дізнались про російські плани. Він заявив, що Путін ухвалив рішення про вторгнення з огляду на безліч речей, "які не полягали в підрахунку кількості ракет або танків".

Тріщини у системі Путіна

Російська армія та найманці приватних військових компаній, які беруть участь у війні проти України, стикаються зі снарядним "голодом", а також нестачею боєздатної та сучасної техніки. Через це критиці піддають як Міністерство оборони РФ, так і самого Путіна.

При цьому в українській розвідці вважають, що коли в Росії почнуться масштабні процеси, Путіну не вдасться від цього заховатися навіть у своїй мережі бункерів.

Так, раніше журналісти опублікували схеми та креслення бункера Путіна у Геленджику Краснодарського краю РФ. Під будівлею на глибині близько 50 метрів розташовані укріплені приміщення та тунелі. Журналісти припустили, що вони можуть витримати навіть влучання бомби та хімічну атаку.

Тим часом у Бєлгородській області від учора триває "контртерористична операція". Її оголосили після того, як Легіон "Свобода Росії" та "Російській добровольчий корпус" почали проводити операцію для звільнення Росії від путінського режиму. Росія навіть почала перекидати частину військ з передової в Україні у Бєлгородську область.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.