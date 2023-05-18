Бункеры не помогут. ГУР предрекает масштабные процессы в РФ, Путин от них не спрячется
Российского диктатора Владимира Путина не спасет сеть его бункеров. Когда начнутся масштабные процессы на территории уже самой РФ, ему не удастся скрыться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.
"Конечно информация о всей бункерной сети (Путина, - ред.) присутствует, ничего здесь тайного нет. Если кто-то думает, что можно на каких-то пару этажей ниже спуститься и спрятаться - нет, нельзя, реальность догонит и там", - говорит Юсов.
Представитель ГУР объяснил, что это не обязательно означает, что нужно прятаться буквально от каких-то ракет и боеголовок.
"Нет. Речь идет о более стремительных и масштабных процессах на территории уже самой РФ. Бункеры не помогут", - заявил Юсов.
На уточняющий вопрос, как часто Путин покидает бункер, он ответил, что это происходит регулярно.
"Вопрос, какой Путин и кого мы подразумеваем под этим словом. Ибо уверены ли вы (в обращении к журналистке - ред.), что настоящий Путин жив? Здесь продолжаются еще дискуссии", - заметил Юсов.
Он привел пример с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. У которого, по словам Юсова, нет двойников.
"Поэтому он (Лукашенко - ред.) иногда болеет. Что касается Путина - мы понимаем, что речь идет об использовании технологии двойников. Знаем примерно чем друг от друга отличается. А дальше, настоящий ли, здесь уже экспертиза покажет, какая обязательно будет на международном трибунале ", - подытожил представитель ГУР.
Что известно о бункере Путина
Напомним, недавно журналисты опубликовали схемы и чертежи бункера Путина в Геленджике Краснодарского края РФ. На них видно, что под зданием вглубь около 50 метров расположены укрепленные помещения и тоннели. В частности, журналисты предположили, что туннели могут выдержать попадание бомбы и химическую атаку.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.