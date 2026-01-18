Немецкие военные досрочно покинули Гренландию без объяснений, - Bild
Группа из 15 немецких военнослужащих во главе с контр-адмиралом Стефаном Паули неожиданно и без объяснений покинула Гренландию и вылетела из столицы острова Нуук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Как отмечает издание, еще вчера, 17 января, было объявлено, что солдаты Бундесвера останутся в Гренландии дольше, чем планировалось. Теперь немецкие вооруженные силы тайно покинули территорию без каких-либо объявлений, сообщений или других объяснений.
Представитель миссии на месте не ответил на запросы журналистов. Из Берлина также не было получено никаких объяснений.
По данным Bild, приказ об отступлении поступил из Берлина только сегодня утром. Никаких объяснений войскам на месте не предоставили, все запланированные встречи пришлось срочно отменить.
При этом адмирал Паули только вчера заявлял, что они обменялись мнениями с военными Дании и других стран о возможностях дальнейшего сотрудничества на острове. Об этом сообщили Берлину и теперь ждут ответа относительно следующих шагов.
Напряженность вокруг Гренландии
Напомним, Европа выражает обеспокоенность последними заявлениями президента США Дональда Трампа относительно Гренландии и ее стратегической значимости для Америки. Чиновники ЕС рассматривают несколько вариантов защиты крупнейшего острова мира от потенциальных шагов Вашингтона.
На фоне этих заявлений союзники по НАТО уже направили на остров около 35 военных для усиления обороноспособности.
В частности, Германия на этой неделе отправила в Гренландию передовую группу военных Бундесвера, чтобы усилить оборону острова.
В то же время Трамп вновь подчеркнул необходимость взять Гренландию под контроль США для размещения системы противоракетной обороны "Золотой купол", предупредив, что без оперативных действий НАТО остров может оказаться под угрозой захвата со стороны России или Китая.
США планируют регулярно проводить переговоры с Данией и Гренландией. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, стороны договорились создать специальную рабочую группу, которая будет заниматься техническими аспектами возможных договоренностей и продолжит консультации по четкому графику встреч.
Кроме того, Трамп заявил, что вводит пошлины против ряда европейских стран до тех пор, пока Вашингтон не сможет купить Гренландию. Тарифы будут повышаться в два этапа.
Известно, что послы стран ЕС 18 января соберутся на экстренную встречу в связи с новыми таможенными угрозами со стороны США, тогда как лидеры Евросоюза уже выступили с соответствующими заявлениями.