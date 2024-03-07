В Германии встретятся главы МИД ФРГ и Великобритании: будут говорить об Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретится с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Переговоры пройдут в Германии и будут касаться Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

"Ожидается, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретится сегодня в Берлине со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок", - говорится в сообщении.

По данным журналистов, в ходе второго немецко-британского стратегического диалога министры иностранных дел двух стран обсудят усиление поддержки Украины и усилия по предоставлению большего количества гуманитарной помощи для Сектора Газа.

"Встреча состоялась через несколько дней после того, как российские СМИ опубликовали прослушку онлайн-разговора между высокопоставленными немецкими военными об Украине, в котором также были подробно описаны британские операции в стране", - констатирует издание.

Скандал с прослушкой в Германии

Все началось с того, что российская пропагандистка Маргарита Симонян опубликовала аудиозапись, где старшие офицеры ВВС Германии обсуждают теоретические возможности использования Украиной немецких крылатых ракет Taurus. В частности, на аудиозаписи обсуждалась возможность удара ракетами Taurus по так называемому Крымскому мосту.

Позже в Минобороны Германии подтвердили факт перехвата разговора немецких офицеров, но проверяли достоверность опубликованной россиянами записи.

При этом, этот слив может негативно отразиться на поставках указанных ракет в Украину, поскольку канцлер Германии Олаф Шольц может так и не согласиться на передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку после утечки разговора немецких офицеров на него начала давить Россия. Подробнее - в материале РБК-Украина.