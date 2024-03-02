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В Минобороны Германии подтвердили утечку разговора офицеров о Taurus

Берлин, Суббота 02 марта 2024 18:44
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В Минобороны Германии подтвердили утечку разговора офицеров о Taurus Фото: россияне подслушали разговор немецких генералов о Taurus (mbda-deutschland.de)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство обороны Германии подтвердило утечку разговора немецких офицеров о возможности применения ракет Taurus в Украине. Однако подлинность опубликованной россиянами аудиозаписи проверяется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий телеканал NTV.

"Согласно нашей оценке, разговор в Военно-воздушных силах был перехвачен. Пока мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в аудио или письменную версию, которая распространяется в социальных сетях", - заявила пресс-секретарь немецкого Минобороны.

Вчера российская пропагандистка Маргарита Симонян опубликовала аудиозапись, на которой якобы старшие офицеры ВВС Германии обсуждают теоретические возможности использования Украиной немецких крылатых ракет Taurus. В частности, на аудиозаписи обсуждалась возможность удара ракетами Taurus по так называемому Крымскому мосту.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что это происшествие будет быстро расследовано. А немецкое Федеральное ведомство военной контрразведки начало проверку возможного перехвата российской стороной разговоров немецких офицеров.

Вопрос передачи Taurus Украине

Украина еще с прошлого года просит Германию передать ракеты Taurus, способные уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Но канцлер Олаф Шольц не желает передавать такое вооружение. Он утверждает, что для развертывания ракет на территории Украины должны присутствовать немецкие солдаты. Их задачей может стать наведение ракет на цель. Также Шольц опасается, что при "неправильном использовании" ракеты могут ударить по объектам в Москве.

Однако глава европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер отметил, что заявление Шольца о необходимости присутствия немецких военных в Украине для развертывания ракет Taurus является ложным.

Более подробно о том, получит ли все-таки наша страна немецкие дальнобойные ракеты, - в материале РБК-Украина.

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