У Німеччині зустрінуться глави МЗС ФРН та Великої Британії: говоритимуть про Україну

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон зустрінеться з главою МЗС ФРН Анналеною Бербок. Переговори пройдуть у Німеччині та стосуватимуться України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

"Очікується, що міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон зустрінеться сьогодні у Берліні зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок", - йдеться у повідомленні.

За даними журналістів, у ході другого німецько-британського стратегічного діалогу міністри закордонних справ двох країн обговорять посилення підтримки України та зусилля щодо надання більшої кількості гуманітарної допомоги для Сектору Газа.

"Зустріч відбулася за кілька днів після того, як російські ЗМІ опублікували прослуховування онлайн-розмови між високопоставленими німецькими військовими про Україну, в якій також було детально описано британські операції в країні", - констатує видання.

Скандал із прослуховуванням у Німеччині

Все почалося з того, що російська пропагандистка Маргарита Симонян опублікувала аудіозапис, де старші офіцери ВПС Німеччини обговорюють теоретичні можливості використання Україною німецьких крилатих ракет Taurus. Зокрема, на аудіозаписі обговорювалася можливість удару ракетами Taurus по Кримському мосту.

Пізніше в Міноборони Німеччини підтвердили факт перехоплення розмови німецьких офіцерів, але перевіряли достовірність опублікованого росіянами запису.

При цьому цей слив може негативно позначитися на постачанні зазначених ракет в Україну, оскільки канцлер Німеччини Олаф Шольц може так і не погодитися на передачу Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки після витоку розмови німецьких офіцерів на нього почала тиснути Росія. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.