"Болевая точка" Шольца. Как утечка из Бундесвера скажется на шансах Украины на Taurus

Скандал с прослушкой и сливом беседы немецких офицерах о развертывании ракет Taurus в Украине потряс Бундесвер. Западные СМИ пишут о давлении, с которым столкнулся канцлер Олаф Шольц, а также задаются вопросом, как вообще Россия смогла получит запись.

Подробнее о скандале, получившем название Taurus-Leaks, и том, повлияет ли он на решение Шольца о передаче Taurus нашей стране, - в материале РБК-Украина .

При подготовке материала использовались: публикации The Wall Street Journal, немецких изданий dpa, zdf, Bild, FAZ, заявления канцлера Германии Олафа Шольца, министра обороны Бориса Писториуса, других политиков и комментарий руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко.

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Taurus, подготовка и Крымский мост. О чем говорили немецкие офицеры

В пятницу, 1 марта, российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала перехват, предоставленный "людьми в погонах". Это запись на 38 минут, снятая с виртуальной телеконференции. На ней командующий немецких ВВС (Люфтваффе) Инго Герхартц, начальник отдела операций и учений Франк Грефе, а также сотрудники центра воздушных операций космического командования с фамилиями Фенске и Фроштедте обсуждают поставки и применение крылатых ракет Taurus в Украине.

Отметим, об их передаче Германию просят с мая 2023-го, но канцлер Олаф Шольц постоянно отказывает. Украина возлагает большие надежды на Taurus, которые повысят боевые возможности по уничтожению тыловых российских баз и рассматриваются как дальнобойное средство, способное разрушить Крымский мост.

Подробнее читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Как пишет The Wall Street Journal, 19 февраля Герхарц провел секретный разговор с высшими офицерами Люфтваффе через систему онлайн-конференции. Один из участников - Франк Грефе - присоединился к звонку из гостиничного номера в Сингапуре. Командующий поручил подготовить презентацию для министра обороны Бориса Писториуса о том, как Берлин может доставить Taurus и как Украина может иї применять. Офицеры подробно проанализировали, как можно атаковать Крымский мост, и подчеркнули, что для обхода российской ПВО и нанесения критических повреждений потребуется от 10 до 20 ракет.

"Нет реальной причины говорить, что мы не сможем этого сделать… Это зависит только от политических красных линий", - говорит Герхарц.

Фото: командующий ВВС Германии Инго Герхарц обсуждал с офицерами поставки Taurus для Украины (bundeswehr.de)

В немецком арсенале имеется около 600 "таурусов", из которых около 500, предположительно, находятся в рабочем состоянии. На записи Герхарц отмечает, что Германия может позволить поставить 100 ракет двумя партиями по 50 единиц. По его мнению, в большем количестве смысла нет, поскольку это оружие не способно переломить ход войны. Разрушение Крымского моста стало бы важным стратегическим и политическим шагом, но вряд ли Украина сможет развить его в масштабное наземное наступление, считает генерал.

"Это не изменит ход войны, мы должны это четко понимать", - говорит Герхарц.

Согласно перехвату, для удара по разведанной цели Украине потребуется до 6 часов, если личный состав будет подготовлен и получит доступ ко всей необходимой информации. По словам офицеров, немецкие Военно-воздушные силы смоделировали местность вокруг поля боя для Taurus, чтобы помочь Силам обороны обойти ПВО возле ключевых целей, включая Крымский мост. Однако распространение топографических данных якобы нарушит запрет правительства Германии на участие в конфликте, сказал один из офицеров.

Обучение займет от двух недель до 4 месяцев в зависимости от уровня точности и сложности задач. Герхарц также отмечает, что Шольц настаивает на том, чтобы любая поставленная ракета использовалась без участия Бундесвера. Также на записи говорится, что Taurus относительно легко можно интегрировать под украинские Су-24 или F-16, которые, как ожидается, будут поставлены в этом году.

Кроме того, Герхарц сделал заявление о якобы присутствии в Украине западных военных "в гражданской одежде, которые говорят с американским акцентом". Также офицеры обсуждают, что Великобритания якобы "имеет несколько человек на месте" в связи с использованием поставленных ракет Storm Shadow. Официально Украина и партнеры отрицают размещение иностранных военных.

Утечка была вопросом времени? Как реагируют Шольц и немецкие политики

На следующий день Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) начало проверку. В минобороны подтвердили подлинность записи, которую опубликовала российская сторона.

"Согласно нашей оценке, разговор в Военно-воздушных силах был перехвачен. Пока мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в аудио или письменную версию, которая распространяется в социальных сетях", - заявила спикер немецкого ведомства.

Это признание усиливает давление на канцлера Шольца. Он неоднократно говорил, что поставки ракет потребуют присутствия немецких военных. Однако глава европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер ("Зеленые) отметил, что на этот счет "канцлер явно говорит неправду". Например, у Южной Кореи есть 260 Taurus, но там нет солдат Бундесвера. Судя по записи, Герхарц тоже не до конца понимает аргументы Шольца.

"Поскольку никто на самом деле не знает, почему канцлер что-то блокирует, возникают самые причудливые слухи", - заявил он и отметил, что ему приходилось опровергать ложные заявления о Taurus перед журналистами.

Таким образом, Шольц оказался под перекрестным огнем. Оппозиция пригрозила создать комиссию по расследованию, а блок ХДС/ХСС ставит под сомнение авторитет канцлера. Лидер региональной группы ХСС Александр Добриндт назвал ситуацию "вдвойне странной", а также присоединился к призыву партнеров Шольца по коалиции - "зеленых" и "свободных демократов" (СвДП) - выступить с разъяснением в Бундестаге.

Канцлер, похоже, осознает актуальность проблемы. По его словам, инцидент с перехватом является "очень серьезным вопросом", который требует быстрых объяснений.

"Именно поэтому сейчас мы выясняем все тщательно, интенсивно и быстро. Это очень необходимо", - заявил он в субботу в кулуарах визита в Ватикан.

Фото: Олаф Шольц оказался под давлением из-за утечки разговора немецких офицеров (Getty Images)

Министр обороны Борис Писториус назвал прослушку элементом российской информационной войны и гибридной атакой на Германию.

"Это часть информационной войны, которую ведет Владимир Путин. Речь идет о расколе. Речь идет о подрыве нашего единства. И, соответственно, мы должны реагировать на это особенно осторожно, но не менее решительно", - сказал он и добавил, что сейчас нельзя "поддаться Путину".

Вице-председатель парламентской группы "зеленых" Агнешка Брюггер обвинила Путина в дестабилизации обстановки и допустила, что в ближайшее время информационные диверсии повторятся. Ее однопартиец и глава комитета парламентского контроля Бундестага Константин фон Нотц говорит о прецеденте, чрезвычайно опасном для безопасности Германии и союзников.

"Это показывает, что Россия сейчас использует все средства, чтобы политически расколоть, отвлечь нас от других разведывательных операций и помешать дальнейшей поддержке Украине. Контрразведка должна отреагировать на это в тесной координации с европейскими и международными партнерами", - отметил он.

Глава комитета по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман призывает к усилению мер против шпионажа. По ее словам, утечка разговора офицеров должна "положить конец нашей наивности". Она считает шпионаж частью российского инструментария гибридной войны и не удивлена, что разговоры прослушиваются.

"Это был лишь вопрос времени, когда это станет достоянием общественности", - сказала она.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко полагает, что неспроста между записью и сливом прошло почти две недели. По его словам, россияне ждали обострения дискуссии по Taurus и новых заявлений о недопустимости вовлечения Германии в российско-украинскую войну.

"Вот они и дождались. Они слили разговор, когда канцлер снова продемонстрировал определенную уязвимость. И следует признать, слили удачно, провели неплохую операцию. Как раз для того, чтобы дискредитировать Шольца, поскольку понимали, что на фоне его заявлений это породит домыслы о том, что Германия, мол, планирует какие-то военные действия. Спецоперация подтвердила, как думают в России, что канцлер прав, поскольку об этом же говорят немецкие военные", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Прослушка через WebEx. Как россиянам удалось получить запись

Утечка стала пропагандистской победой Кремля и подтверждением того, что Берлин уязвим к российскому шпионажу. Напомним, в декабре был арестован офицер службы внешней разведки BND по обвинению в передаче России данных о размещенных в Украине системах HIMARS и IRIS-T за 450 тысяч евро.

Что касается прослушки, то следствию предстоит выяснить, как запись попала в руки россиян. Есть подозрение, что переговоры прошли через незащищенную линию. Как пишет dpa, офицеры использовали коммуникационное приложение WebEx, а уведомление о сеансе было отправлены на смартфоны через стационарный телефон офиса Бундесвера.

"Есть признаки того, что использовалось недостаточно безопасное средство связи, учитывая содержание, которое явно обсуждалось. Это, среди прочего, предмет дальнейшего расследования", - отметила спикер минобороны в комментарии Bild.

Фото: министр обороны Борис Писториус подтвердил, что офицеры Бундесвера используют WebEx, если общение предполагает низкий уровень конфиденциальности (Getty Images)

Как сообщает онлайн-журнал Heise, WebEx не имеет сквозного шифрования при дозвоне по телефону через браузер. И сам факт того, что собеседники не установили зашифрованное соединение, является "фундаментальной проблемой безопасности". Официально информация насчет WebEx пока не подтверждена. Но Писториус заявил, что система применяется для общения ниже определенного уровня конфиденциальности.

Немецкие СМИ со ссылкой на чиновников, знакомых с расследованием утечки, пишут, что WebEx широко используется военными и другими секретными ведомствами. И крайний инцидент стал "тревожным звоночком".

Мусиенко подчеркивает, что на Западе развернута довольно мощная российская шпионская сеть.

"Россияне следят и пытаются прослушивать высших военных лиц Европы и других стран. Им важно понимать планы, понимать, чего ждать, что их может постигнуть и так далее. Безусловно, и в дальнейшем будут вести разведывательную деятельность. Значит ли это, что будут новые попытки? Конечно. Но скажу, что на Западе это тоже понимают. Если можно сказать, это всегда дорога с двусторонним движением. Надеюсь, Запад не будет молча за этим наблюдать", - добавил эксперт.

Скандал с прослушкой: последствия для Шольца и Украины

В вопросе дальнобойных Taurus немецкий канцлер уже несколько месяцев находится под давлением. Как и партнеры по коалиции, так и западные союзники настаивают на передаче ракет Украине. В какой-то момент Британия предложила взять на себя лидерство и передать Taurus от себя, чтобы защитить Шольца от обвинений в непоследовательности.

Фото: характеристики ракеты Taurus (инфографика РБК-Украина)

Теперь на него давит и Россия. После утечки с детальным обсуждением атак российские официальные лица обрушились с нападками на Германию и пригрозили возмездием, если она станет "участником военных действий". И это как минимум настораживает, так как Олаф Шольц опасался и продолжает опасаться России, объясняет Александр Мусиенко.

"Россия нащупала болевую точку канцлера, который считает передачу ракет прямым участием Германии в войне. Мы видим, что Москва сознательно провела операцию, чтобы у Берлина вообще не возникало таких желаний. Поэтому очень сомнительно, что позитивное для нас решение будет принято. Скорее всего, оно будет отложено на значительный срок", - рассказал он РБК-Украина.

С учетом того, что Шольц постоянно называет новые аргументы, слив разговора офицеров Люфтваффе не только отсрочит поставки, но и в принципе сделает их невозможными при этом канцлере. То есть фактический отказ запустит внутренние процессы, которые могут привести к его отставке.

"Он оставался непоколебимым, несмотря на позицию Бундестага и партнеров по коалиции, он все равно ее не поддержал. А сейчас у него появились инструменты, чтобы максимально откладывать решение. Как минимум до тех пор, пока будет идти расследование. Как мне кажется, он будет использовать этот аргумент, чтобы не передавать Taurus", - подчеркнул Мусиенко.

Косвенно об этом свидетельствует сегодняшнее заявление Шольца. Помимо дальнобойности ракет в 500+ км, которые "могут достать цели в Москве", и якобы необходимости размещения военных Бундесвера в Украине, к аргументам против добавился вопрос контроля.

"Невозможно, чтобы система с дальним радиусом поражения поставлялась без мыслей о том, каким должен быть контроль над этим вооружением. А если вы хотите иметь контроль, что возможно лишь при участии немецких военнослужащих, то это полностью исключено. Я сделал это заявление очень четко. Я канцлер, поэтому будет так", - заявил он.