В Германии заявили, что не будут депортировать украинцев для службы в ВСУ

"Заставлять людей выполнять военную службу или проходить военную службу против их воли - это не наш случай", - заявил Бушман.

По его словам, если власти Украины захотят призвать в армию мужчин, которые покинули страну, это не будет иметь практических последствий для украинцев, живущих в Германии.

"Для меня невозможно представить, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках, учитывая, что согласно нашей конституции граждане Германии не обязаны этого делать против их воли", - отметил немецкий министр.

Стоит отметить, что Германия одна из стран, которая приняла наибольшее количество украинских беженцев. Там украинцев обеспечивают жильем, социальными выплатами, а также помогают интегрироваться в немецкое общество.

Что предшествовало

Напомним, вчера немецкие издания WELT и Bild опубликовали интервью с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

СМИ, цитируя министра, написали, что Минобороны якобы планирует призвать на военную службу из-за границы украинцев. Речь шла о мужчинах 25-60 лет.

Также отмечалось, что речь идет о приглашении, а всех, кто не выполнит это требование, якобы ждут пока обсуждаемые санкции. WELT и Bild процитировало Умерова так: "Мы все еще обсуждаем, что будет, если они (мужчины - ред.) не приедут добровольно".

Позже в Минобороны Украины уточнили заявление министра Рустема Умерова, распространенное немецкими изданиями WELT и Bild. Там отметили, что в повестке дня нет обсуждения призыва мужчин из-за границы.

"На повестке дня нет обсуждения призыва из-за границы. Если граждане Украины за границей хотят присоединиться (в армию, - ред.), они приезжают в Украину и присоединяются", - сказал начальник управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк в комментарии РБК -Украина.