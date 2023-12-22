У Німеччині заявили, що не депортуватимуть українців для служби у ЗСУ

"Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі - це не наш випадок", - заявив Бушман.

За його словами, якщо влада України захоче призвати в армію чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині.

"Для мене неможливо уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі", - зазначив німецький міністр.

Варто зазначити, Німеччина одна із країн, яка прийняла найбільшу кількість українських біженців. Там українців забезпечують житлом, соціальними виплатами, а також допомагають інтегруватися у німецьке суспільство.

Що передувало

Нагадаємо, вчора німецькі видання WELT та Bild опублікували інтерв'ю з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

ЗМІ, цитуючи міністра, написали, що Міноборони буцімто планує призвати на військову службу з-за кордону українців. Йшлося про чоловіків віком 25-60 років.

Також зазначалося, що йдеться про запрошення, а всіх, хто не виконає цю вимогу, нібито чекають санкції, які поки що обговорюються. WELT та Bild процитувало Умєрова так: "Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони (чоловіки - ред.) не приїдуть добровільно".

Пізніше у Міноборони України уточнили заяву міністра Рустема Умєрова, яку поширили німецькі видання WELT та Bild. Там зазначили, що на порядку денному немає обговорення призову чоловіків з-за кордону.

"На порядку денному немає обговорення призову з-за кордону. Якщо громадяни України за кордоном хочуть долучитися (до війська, - ред.), вони приїжджають в Україну й долучаються", - сказав начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Іларіон Павлюк у коментарі РБК-Україна.