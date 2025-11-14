ua en ru
За 160 тысяч долларов обещал статус нардепа: в Киеве задержали руководителя политической партии

Украина, Пятница 14 ноября 2025 15:05
За 160 тысяч долларов обещал статус нардепа: в Киеве задержали руководителя политической партии Фото: Валерий Токарь (facebook com/ukrainegarant)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

В столице правоохранители разоблачили руководителя одной из политических партий, который требовал у гражданина 160 тысяч долларов за фиктивное трудоустройство и дальнейшее содействие в получении мандата народного депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

По данным РБК-Украина речь об основателе и председателе партии "Гарант" Валерии Токаре.

По данным следствия, 41-летний глава партии, регистрацию которой суд ранее аннулировал, пообещал киевлянину должность в политсиле и помощь в избрании в Верховную Раду в обмен на значительное денежное "вознаграждение".

Правоохранители задержали фигуранта в одном из Киевских ресторанов, когда он получил 160 тысяч долларов за включение лица в партию.

По материалам дела, среди прочего, фигурант публично распространял фейки о Силах обороны и общественно-политической ситуации в Украине.

Также он распространял кремлевские нарративы об оперативной обстановке на фронте и призывал к срыву мобилизации.

Для распространения деструктивного контента задержанный использовал собственные страницы в соцсетях с общим количеством почти полмиллиона подписчиков.

Во время обысков у фигуранта обнаружена техника и документы с доказательствами мошеннических действий.

Фигуранту объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК - покушение на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в условиях военного положения и в особо крупных размерах. Преступление предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 6 725 000 гривен.

В Киеве задержали руководителя политической партии (фото: t.me/SBUkr).

Что известно о Токаре

Валерий Токарь - украинский общественный и политический деятель, кандидат в народные депутаты на выборах в Верховную Раду VII созыва, основатель и глава партии "Гарант". Родился 7 августа 1984 года в Киеве.

В 2003 году окончил Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского по специальности "физическое материаловедение". В 2016 году получил образование в Киевском университете управления и предпринимательства по специальности экономика "предпринимательства".

С 2004 до 2011 года работал в малом бизнесе на фирме ООО "ТВ и КС". В 2006-2010 годах занимал должность руководителя строительной компании "Кийбудпроект". В 2014-2021 годах был директором частной фирмы "Укратомэнерго", о связях которой, а также самого Токаря с бывшим министром энергетики времен Януковича Эдуардом Ставицким, писали украинские СМИ.

В 2014 году малоизвестная фирма "Укратомэнерго", занимавшаяся арендой квартир, выиграла несколько тендеров Минэкономики на 61 млн гривен в период, когда министерство возглавлял Ставицкий.

В 2012 году Валерий Токарь неудачно баллотировался в Верховную Раду VII созыва как беспартийный самовыдвиженец по 91-му округу Киевской области. На тот момент был безработным.

В 2018 году основал и возглавил компанию "Гарант-ньюз", зарегистрированную как информационное агентство.

В 2020 году зарегистрировал петицию с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому сложить полномочия.

В 2021 году основал и возглавил политическую партию "Гарант", а также создал одноименную общественную организацию. По словам самого Токаря, название "Гарант" он выбрал, потому что так его "называли на работе".

Напомним, недавно на Прикарпатье сотрудники СБУ и полиции разоблачили чиновника военкомата, который за деньги помогал мужчинам уклонятьсяот мобилизации. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

