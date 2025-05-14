В Германии задержали трех украинцев: их подозревают в диверсиях в пользу РФ, - СМИ

В Германии и Швейцарии правоохранители задержали трех граждан Украины. Их подозревают в попытке отправить посылки со взрывными устройствами по поручению российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Как сообщает издание, по распоряжению немецкой прокуратуры были задержаны трое человек в Констанце, Кельне и на территории Швейцарии. Их подозревают в подготовке отправки "взрывчатых" посылок по заказу России.

Задержанным украинцам Владиславу Т., Даниилу Б. и Евгению Б. выдвигают обвинения в "агентурной деятельности с целью диверсии". Правоохранители утверждают, что они якобы согласились совершить "поджог с отягчающими обстоятельствами" и устроить взрыв по заказу российских спецслужб.

Правоохранители рассказали, что Евгений якобы купил GPS-трекеры в Швейцарии и отправил Даниилу в Констанце, которые тот повез в Кельн. Откуда Владислав организовал почтовое отправление в Украину - чтобы понять, каким путем движутся посылки.

В настоящее время двое украинцев находятся под следствием в СИЗО. Третьему объявили ордер на арест, но пока он не был выполнен.