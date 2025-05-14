В Германии задержали трех украинцев: их подозревают в диверсиях в пользу РФ, - СМИ
В Германии и Швейцарии правоохранители задержали трех граждан Украины. Их подозревают в попытке отправить посылки со взрывными устройствами по поручению российских спецслужб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Как сообщает издание, по распоряжению немецкой прокуратуры были задержаны трое человек в Констанце, Кельне и на территории Швейцарии. Их подозревают в подготовке отправки "взрывчатых" посылок по заказу России.
Задержанным украинцам Владиславу Т., Даниилу Б. и Евгению Б. выдвигают обвинения в "агентурной деятельности с целью диверсии". Правоохранители утверждают, что они якобы согласились совершить "поджог с отягчающими обстоятельствами" и устроить взрыв по заказу российских спецслужб.
Правоохранители рассказали, что Евгений якобы купил GPS-трекеры в Швейцарии и отправил Даниилу в Констанце, которые тот повез в Кельн. Откуда Владислав организовал почтовое отправление в Украину - чтобы понять, каким путем движутся посылки.
В настоящее время двое украинцев находятся под следствием в СИЗО. Третьему объявили ордер на арест, но пока он не был выполнен.
Задержание украинцев за границей
Напомним, на днях польские правоохранители предъявили обвинения двум гражданам Украины. Они могли по заказу российских спецслужб поджечь торговый центр Marywilska в Варшаве в мае прошлого года.
9 мая в центре Будапешта был жестко задержан бывший украинский дипломат. Его подозревают якобы в шпионаже.
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