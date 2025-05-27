В Германии провели обыски по подозрению в поддержке боевиков РФ на Донбассе
Прокуратура Германии во вторник, 27 мая, провела обыск в одном из домов в Бранденбурге по подозрению в поддержке российских боевиков в так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard и n-tv.
Как сообщил представитель прокуратуры, одного из подозреваемых обвиняют в том, что он в течение нескольких лет организовывал сбор средств и перевозки товаров на оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей.
По данным правоохранителей, мужчина находится под следствием по подозрению в поддержке террористической организации за рубежом. Как сообщается, обысканное имущество расположено в районе Даме-Шпревальд.
Деталей обыска в немецкой прокуратуре не сообщили, арестов также не проводили.
Напомним, ранее мы сообщали, что Эстония выдворила и передала украинским властям гражданина Украины Станислава Матлака. Он поддерживал контакты с российской ФСБ.
Также в Германии и Швейцарии правоохранители задержали трех граждан Украины. Их подозревают в попытке отправить посылки со взрывными устройствами по поручению российских спецслужб.
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