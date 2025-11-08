ua en ru
Сб, 08 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Подросток из России задержан в Германии за распространение пропаганды ИГИЛ

Германия, Суббота 08 ноября 2025 14:29
UA EN RU
Подросток из России задержан в Германии за распространение пропаганды ИГИЛ Фото: в Германии задержали российского подростка (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Германии 16-летнего подростка задержали по подозрению в распространении пропаганды ИГИЛ и демонстрации оружия в соцсетях. Спецслужбы провели обыск в его квартире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

Государственная служба безопасности Германии начала расследование в отношении молодого парня из России, которого подозревают в распространении экстремистского контента и возможном нарушении закона об оружии.

В пятницу вечером около 21:00 спецподразделение SWAT ворвалось в квартиру подростка в многоквартирном доме в Ноттульне, а также провело обыск в квартире его родителей.

Как оказалось, 16-летний парень якобы публиковал в соцсетях изображения с исламистской символикой и оружием, в частности ножами и пистолетами, со ссылкой на террористическую организацию "Исламское государство".

Как сообщает BILD, аккаунт подростка в Instagram привлек внимание правоохранителей из-за экстремистского контента. Государственная безопасность считает, что парень мог радикализироваться в рамках исламистского движения.

Из-за возможной угрозы для населения было принято решение об обыске, во время которого полиция изъяла несколько предметов, которые сейчас проходят судебно-медицинскую экспертизу.

Пресс-секретарь полиции сообщила, что результаты ожидаются к середине следующей недели.

По данным правоохранителей, подростка не было дома во время обыска - его задержали после возвращения со спортивной тренировки в Мюнстере, недалеко от автобусной остановки.

Имел ли он контакты с другими исламистскими сетями, сейчас устанавливают. Ордер на арест еще не выдан.

Заметим, что не так давно европейские СМИ писали, что российские спецслужбы применяют методы вербовки, схожие с практиками ИГИЛ, используя дезинформацию и соцсети.

Стоит добавить, что в российских учебных заведениях планируют ввести так называемые "уроки прошлого", стилизованные под военные годы, что фактически превращается в инструмент пропаганды и милитаризации школьного образования

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
Новости
Аварийные или почасовые отключения? Что происходит со светом в Украине и как проверить график
Аварийные или почасовые отключения? Что происходит со светом в Украине и как проверить график
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины