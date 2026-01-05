В Германии задержали экс-нардепа за отмывание средств: подробности дела

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным источников РБК-Украина, задержанный - Руслан Демчак. Отмечается, что в 2023 году экс-депутату было сообщено о подозрении за помощь в манипулировании на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем.

Детали дела

По данным следствия, нардеп, занимая должность заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, по предварительному сговору с директорами двух частных предприятий выступил пособником в манипулировании с государственными облигациями на фондовой бирже.

Такие действия привели к получению фигурантом незаконной инвестиционной прибыли в размере 20 млн грн, которая по закону не облагалась налогами.

Кроме того, он вместе с сообщниками совершил финансовые операции со средствами, полученными преступным путем, и действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного их происхождения в особо крупных размерах.

Речь идет о легализации более 1 млрд грн от махинаций на фондовой бирже. Злоумышленники легализовали преступные доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины.

Благодаря этому им удавалось получить выплату инвестиционной прибыли, которая не подлежит налогообложению. Эти средства фигуранты схемы получали через подконтрольный банк.

Что грозит экс-нардепу

После побега бывшего парламентария за границу Печерский районный суд города Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении него.

В феврале текущего года планируется направить обвинительный акт в суд, после завершения срока ознакомления с делом, который суд ограничил до 10 февраля включительно. В то же время срок экстрадиции в упрощенном порядке может занять ориентировочно 3 месяца.