Зеленский о нежелании Шольца предоставить Taurus: Он боится ядерных угроз Путина

Канцлер Германии медлит с предоставлением Украине дальнобойных ракет Taurus, потому что боится ядерной угрозы со стороны России, заявил президент Владимир Зеленский, отметив при этом, что ни одно оружие не может быть "действительно полезным" в случае ядерной войны, даже американские самолеты F-16 или ракеты ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского немецкому изданию Bild .

Издание назвало "взрывоопасным" объяснение Зеленского причин отказа канцлера Германии Олафа Шольца в предоставлении Украине Taurus.

"У наших партнеров есть определенное оружие, которое нужно нам сегодня, чтобы выжить. Оно нужно Украине, чтобы выжить, и я просто не понимаю, почему мы не получаем это оружие", - сказал президент Украины, имея в виду Taurus, а также американские ракеты малой дальности ATACMS и истребители F-16.

Зеленский отметил, что обсуждение вопроса предоставления Taurus продолжается, но этот вопрос "не так прост".

"Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерным государством, и что это самая сильная система вооружений в Германии", - сказал президент.

На вопрос, имеет ли отношение отказ в Taurus к ядерным угрозам российского диктатора Владимира Путина, Зеленский ответил: "Шольц сказал, что так и есть. Но я не думаю, что это защитит мир от ядерной угрозы со стороны России".

По его мнению, ни одно оружие не может быть "действительно полезным" в случае ядерной войны, даже ATACMS или F-16.

"Ответ взрывоопасен, потому что канцлер Олаф Шольц пока оправдывал свой отказ в Taurus иначе: а именно тем, что он не хочет превращать Германию в партию войны, ведь Украина может использовать ракеты Taurus для поражения целей на территории России", - пишет Bild.

Taurus для Украины