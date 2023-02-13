В Германии считают, что говорить о гарантиях безопасности для Украины пока рано

В правительстве Германии считают, что еще рано говорить о том, какими могут быть гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий сайт ntv .

По словам представителя немецкого правительства Штеффена Гебештрайта, интерес Украины в том, чтобы не подвергнуться третьему нападению со стороны России, вполне понятен. Но пока рано говорить, каким образом можно обеспечить безопасность Украины в будущем.

Также он отметил, что с немецкой и западной стороны хватает желания говорить, но Россия должна создать условия для содержательных переговоров.