В Германии считают, что говорить о гарантиях безопасности для Украины пока рано

В правительстве Германии считают, что еще рано говорить о том, какими могут быть гарантии безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий сайт ntv.
По словам представителя немецкого правительства Штеффена Гебештрайта, интерес Украины в том, чтобы не подвергнуться третьему нападению со стороны России, вполне понятен. Но пока рано говорить, каким образом можно обеспечить безопасность Украины в будущем.
Также он отметил, что с немецкой и западной стороны хватает желания говорить, но Россия должна создать условия для содержательных переговоров.
Напомним, глава государства Владимир Зеленский назвал ключевой принцип гарантий безопасности для Украины.
Также ранее мы писали, что Польша предлагает разработать соглашение о предоставлении Украине гарантий безопасности. И предлагает сделать это до саммита Альянса, который состоится этим летом.
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