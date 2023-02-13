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У Німеччині вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано

Фото: Штеффен Гебештрайт (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В уряді Німеччини вважають, що ще зарано говорити про те, якими можуть бути гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький сайт ntv.

За словами представника німецького уряду Штеффена Гебештрайта, інтерес України у тому, щоб не зазнати третього нападу з боку Росії, є цілком зрозумілим. Але поки рано говорити, яким чином можна гарантувати безпеку України в майбутньому.

Також він зазначив, що з німецької та західної сторони не бракує бажання говорити, але Росія повинна створити умови для змістовних переговорів.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський назвав ключовий принцип гарантій безпеки для України.

Також раніше ми писали, що Польща пропонує розробити угоду щодо надання Україні гарантій безпеки. І пропонує зробити це до саміту Альянсу, який відбудеться цього літа.

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Війна Росії проти УкраїниГарантії безпеки