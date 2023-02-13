У Німеччині вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано

В уряді Німеччини вважають, що ще зарано говорити про те, якими можуть бути гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький сайт ntv .

За словами представника німецького уряду Штеффена Гебештрайта, інтерес України у тому, щоб не зазнати третього нападу з боку Росії, є цілком зрозумілим. Але поки рано говорити, яким чином можна гарантувати безпеку України в майбутньому.

Також він зазначив, що з німецької та західної сторони не бракує бажання говорити, але Росія повинна створити умови для змістовних переговорів.