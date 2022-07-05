Зеленський назвав ключовий принцип гарантій безпеки для України

Україна потребує такої системи гарантій безпеки, яка зможе бути дієвою навіть в умовах, коли країна не є членом НАТО. Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна не може перебувати у "сірій зоні" безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час 26-го щорічного урядового круглого столу The Economist .

"Ми бачимо, що Росія прийняла це рішення, що Швеція і Фінляндія приєднуються до НАТО. В Москві кажуть: хай вступають. Хоча ще нещодавно з Росії звучало, що Альянс має повернутися на рубежі 1997 року. Це свідчить на користь того, що колективні гарантії безпеки працюють", - сказав він.

Як зазначив Зеленський, зараз Україна не в НАТО і коли зверталася, щоб почати рух до членства, отримала негативну відповідь навіть на прохання про план дій щодо членства.

"Але це не привід для нас зупинятися. Ми потребуємо такої системи гарантій безпеки, такого безпекового простору, який зможе бути дієвим навіть в умовах, коли ми не в Альянсі. Головна мета, щоб не було сірої безпекової зони", - сказав він.

За його словами, Україна зараз на шляху до НАТО і має бути визначеність, що робити, щоб не допустити агресії, що робити, щоб негайно припинити агресію, яка розпочалась.

"Ми хочемо дати на це відповідь. І зараз опрацьовуємо їх з нашими партнерами, з тими державами, які власне і зможуть стати гарантами. Якби така система була зараз, то не було б цієї війни", - повідомив президент.

Зеленський заявив, що якби Україна гарантовано отримала підтримку зброєю, санкціями проти агресора, негайну ізоляцію агресора, конфіскацію активів агресора і усіх пов'язаних з ним суб'єктів, то зараз Україна не була б жертвою найстрашнішої війни в Європі з часів другої світової.

За його словами, зараз робиться, щоб більше не було жодної сірої зони, в якій могла би опинитися Україна. "Ми стали кандидатом на вступ до ЄС і зробимо все для інтеграції по всіх напрямках", - сказав він.

"Ми створимо ефективну систему гарантій безпеки, яка захистить Україну, поки ми не в НАТО. В чому наш принцип? Росія розглядає територію нашої держави як плацдарм для захоплення інших європейських країн. А отже дати безпеку Україні - це дати довгострокову безпеку всій Європі", - додав Зеленський.