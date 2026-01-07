В Германии считают нужным готовить военную защиту Украины после возможного мира
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что для безопасности Украины нужен не новый Будапештский меморандум, а конкретные взносы и военная поддержка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
Немецкий министр отметил необходимость в планировании украинской обороны даже после заключения мирного соглашения. Он также заявил о необходимости предоставления надежных гарантий безопасности.
"Для меня важно, чтобы страны, которые поддерживают Украину, разработали конкретные меры для обеспечения возможного политического завершения российской агрессии в Украине", - отметил Писториус.
Он добавил, что сейчас надо сосредоточиться на "надежных и длительных гарантиях" для Украины, в отличие от Будапештского меморандума 1994 года.
Министр обороны Германии также прокомментировал слова канцлера страны Фридриха Мерца о том, что Бундесвер будет обеспечивать безопасность потенциального перемирия. В частности, будет участвовать в этой операции, но на территории НАТО вблизи границы, а не в Украине.
"Предпосылкой для этого является то, чтобы Путин наконец был серьезно настроен на прекращение огня и прекратил жестокие убийства", - отметил он.
Писториус отметил, что в странах НАТО должны быть наготове силы на случай новой агрессии со стороны России. По его словам, это усилит "сдерживающие и оборонительные возможности" против страны-агрессора.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже 6 января Украина, Британия и Франция подписали декларацию о намерениях по развертыванию сил на украинской территории.
Британский премьер Кир Стармер рассказал, что по всей территории Украины после прекращения огня будут созданы военные хабы.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже исключила отправку итальянских войск в Украину в рамках гарантий безопасности.
В то же время премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна готова внести вклад в обеспечение мира в Украине после окончания войны.
Кроме того, Канада также допускает размещение в Украине своих войск в случае заключения мирного соглашения. Первоначальным вкладом страны может стать обучение украинских военных.