В Германии считают нужным готовить военную защиту Украины после возможного мира

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что для безопасности Украины нужен не новый Будапештский меморандум, а конкретные взносы и военная поддержка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

Немецкий министр отметил необходимость в планировании украинской обороны даже после заключения мирного соглашения. Он также заявил о необходимости предоставления надежных гарантий безопасности.

"Для меня важно, чтобы страны, которые поддерживают Украину, разработали конкретные меры для обеспечения возможного политического завершения российской агрессии в Украине", - отметил Писториус.

Он добавил, что сейчас надо сосредоточиться на "надежных и длительных гарантиях" для Украины, в отличие от Будапештского меморандума 1994 года.

Министр обороны Германии также прокомментировал слова канцлера страны Фридриха Мерца о том, что Бундесвер будет обеспечивать безопасность потенциального перемирия. В частности, будет участвовать в этой операции, но на территории НАТО вблизи границы, а не в Украине.

"Предпосылкой для этого является то, чтобы Путин наконец был серьезно настроен на прекращение огня и прекратил жестокие убийства", - отметил он.

Писториус отметил, что в странах НАТО должны быть наготове силы на случай новой агрессии со стороны России. По его словам, это усилит "сдерживающие и оборонительные возможности" против страны-агрессора.