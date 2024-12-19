В Германии на военной базе задержали мужчину, шпионившего в пользу Китая

В немецком городе Киль на территории военно-морской базы задержали гражданина Китая. Прокуратура подозревает мужчину в шпионаже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что мужчину задержали с камерой на базе ВМС 9 декабря. Прокуратура обвиняет его в фотографировании военных объектов.
"У нас открыто расследование в отношении китайца, которого нашли на территории морского порта", - сказала Карола Ешке, пресс-секретарь департамента уголовных расследований Шлезвиг-Гольштейна.
Расследование происходит на фоне существенного усиления внимания к угрозе безопасности со стороны Китая - процветающая автомобильная промышленность азиатской страны становится все более грозным конкурентом для экономической опоры Германии.
Кроме того, Пекин продолжает сотрудничество с Кремлем даже тогда, когда Запад стремится изолировать Москву из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.
Город Киль на Балтийском море является домом для одной из трех флотилий немецкого флота и сухим доком, где компания ThyssenKrupp (TKAG.DE) строит подводные лодки.
В октябре Германия взяла на себя командование оперативной группой НАТО в Балтийском море, которое пересекают топливные трубы и кабели передачи данных, неоднократно обрывавшиеся с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
Немецкие спецслужбы неоднократно предупреждали о растущей угрозе со стороны китайских спецслужб.
В 2023 году Киль отказался от планов установить партнерство городов-побратимов с китайским военным портом Циндао после того, как исследователи предупредили, что это может служить прикрытием для шпионажа.
По данным СМИ, власти Китая сформировали армию шпионов численностью 600 тысяч человек. Страны Запада не имеют ресурсов для противостояния такому количеству враждебных элементов.
Ранее в США осудили военного, который за взятку пытался передать китайскому офицеру разведки фотографии американской военной информации.
В начале 2023 года в воздушном пространстве США был обнаружен китайский воздушный шар. Почти сутки он летал над территорией страны, а после его сбили американские истребители.
В Пентагоне и ЦРУ заявили, что шар запустил Китай и использовал объект для шпионажа.
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