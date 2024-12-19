У Німеччині на військовій базі затримали чоловіка, що шпигував на користь Китаю

Зазначається, що чоловіка затримали з камерою на базі ВМС 9 грудня. Прокуратура звинувачує його у фотографуванні військових об'єктів.

"У нас відкрите розслідування щодо китайця, якого знайшли на території морського порту", - сказала Карола Єшке, прес-секретар департаменту кримінальних розслідувань Шлезвіг-Гольштейну.

Розслідування відбувається на тлі суттєвого посилення уваги до загрози безпеці з боку Китаю - процвітаюча автомобільна промисловість азіатської країни стає дедалі більш грізним конкурентом для економічної опори Німеччини.

Крім того, Пекін продовжує співпрацю з Кремлем навіть тоді, коли Захід прагне ізолювати Москву через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Місто Кіль на Балтійському морі є домом для однієї з трьох флотилій німецького флоту і сухим доком, де компанія ThyssenKrupp (TKAG.DE) будує підводні човни.

У жовтні Німеччина перебрала на себе командування оперативною групою НАТО в Балтійському морі, яке перетинають паливні труби і кабелі передачі даних, що неодноразово обривалися з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Німецькі спецслужби неодноразово попереджали про зростаючу загрозу з боку китайських спецслужб.

У 2023 році Кіль відмовився від планів встановити партнерство міст-побратимів з китайським військовим портом Циндао після того, як дослідники попередили, що це може слугувати прикриттям для шпигунства.