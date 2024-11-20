Повреждение кабелей в Балтийском море. Капитаном судна мог быть россиянин, - BILD

В Балтийском море обнаружили несколько поврежденных кораблей. Китайским судном, которое подозревают в повреждении кабелей, мог управлять гражданин России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD .

Немецкая федеральная полиция присоединилась к расследованию возможного повреждения телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, сотрудничая с Финляндией и Швецией.

Как сообщает издание, для помощи по этому делу будет привлечен корабль береговой охраны Германии, который вскоре отправится к месту происшествия.

Что произошло с кабелями в Балтийском море

Накануне сразу два подводных телекоммуникационных кабеля, проложенные дном Балтийского моря, вышли из строя. Один из кабелей протяженностью более тысячи километров соединял Хельсинки и немецкий город Росток.

Причина неисправности пока не установлена, сейчас проводится расследование.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус уже предположил, что повреждение подводных кабелей было "преднамеренным".

По одной из версий, кабели мог оборвать спущенный в воду якорь или донный трал. Под подозрение попало китайское грузовое судно Yi Peng 3. Корабль привлек внимание своими странными маршрутами, поэтому два судна ВМС Дании последовали за ним.

Издание сообщило, что согласно сообщениям в социальных сетях, датчане, очевидно, догнали Yi Peng 3 и остановили его. Капитаном судна оказался гражданин России.