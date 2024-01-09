Передавал планы учений: в США военного судили за шпионаж в пользу Китая

Военнослужащего ВМС США приговорили к 27 месяцам тюремного заключения за получение взятки в размере почти 15 тысяч долларов от офицера китайской разведки в обмен на фотографии военной информации США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции США.

Сообщается, что 26-летний старшина Вэньхэн Чжао, которому грозило максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, также был оштрафован на 5500 долларов.

Чжао признался, что во время работы на военно-морской базе округа Вентура в Калифорнии отправлял своему китайскому куратору планы военных учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, оперативные приказы, а также электрические схемы и чертежи радиолокационной системы на военной базе США на Окинаве, Япония.

"Чжао решил предать клятву, которую он дал нашей стране, и подвергнуть риску других", - заявила Лариса Кнапп, исполнительный помощник директора Отдела национальной безопасности Федерального бюро расследований.

По ее словам, сегодняшний приговор еще раз демонстрирует неспособность китайских спецслужб помешать ФБР и партнерам задерживать и преследовать шпионов, которых завербовал Китай.