Над военной базой США в Германии заметили неизвестные дроны, - Spiegel

В последние недели над военной базой США "Рамштайн", которая находится в Германии, пролетали неопознанные беспилотники. Также дроны замечали над объектами оборонного концерна Rheinmetall.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Издание со ссылкой на конфиденциальный отчет немецких органов безопасности пишет, что в вечерние часы 3 и 4 декабря над "Рамштайном" было замечено несколько дронов.

При этом журналисты уточняют, что несмотря на интенсивные поиски, операторов беспилотников найти не удалось.

Spiegel пишет, что в последние недели беспилотники также были замечены над объектами оборонной компании Rheinmetall и химического гиганта BASF.

В ответ на запрос издания в армии США подтвердили, что над "Рамштайном" летали подозрительные беспилотники.

"В начале декабря в этом районе и над авиабазой "Рамштайн" было замечено несколько небольших беспилотных летательных аппаратов; они не оказали никакого влияния на жителей базы или на находящиеся там объекты и военную технику", - заявила представительница военной базы.