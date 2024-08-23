Российские дроны могли шпионить за критической инфраструктурой Германии, - Bild

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как пишет издание, впервые неизвестные дроны над территорией Германии были замечены в начале августа. А вот 22 августа они были замечены над неработающей атомной электростанцией, а также над химическими заводами и СПГ-терминалом в земле Шлезвиг-Гольштейн. Отмечается, что один из них двигался со скоростью около 100 км/ч.

Источники издания заявляют, что это, вероятно, были разведывательные дроны, которые находились в воздушном пространстве Германии не законно. Вероятно, это могли быть российские "Орланы-10", которые могут летать на расстояние до 600 км. Запустить их могли россияне с судов, находящихся в Северном море.

Диверсии на военных базах в Германии

Недавно Германии возникли подозрения о возможном биологическом или химическом загрязнении воды, поставляемой на базу Бундесвера.

Интересно и то, что во время учений украинских военных на немецких полигонах тоже регулярно летали неизвестные беспилотники .

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