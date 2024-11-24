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Над американскими военными базами в Британии зафиксировали неизвестные дроны

Лондон, Воскресенье 24 ноября 2024 13:01
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Над американскими военными базами в Британии зафиксировали неизвестные дроны Иллюстративное фото: над военными базами в Британии зафиксировали неизвестные дроны (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Над авиабазами США в Британии зафиксировали неизвестные дроны. Беспилотники заметили над тремя военными базами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что небольшие беспилотные летательные аппараты пролетали с 20 по 22 ноября над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке на востоке Англии и у базы Фелтуэлл в Норфолке. Это не повлияло на жителей базы или на критическую инфраструктуру.

Военно-воздушные силы США, использующие британские базы, заявили, что на данном этапе неясно, следует ли считать беспилотники враждебными.

"Мы серьезно относимся к угрозам и принимаем жесткие меры на оборонных объектах. Это включает в себя средства безопасности против дронов", - сказал спикер британского Министерства обороны.

Но в Минобороны не захотели комментировать процедуры безопасности.

Напомним, издание BILD сообщило, что в порту Гамбурга дрон следил за британским авианосцем HMS Queen Elizabeth. Корабль вошел в немецкий порт на этой неделе.

В Германии возбуждено уголовное дело за съемки, угрожающие безопасности страны.

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