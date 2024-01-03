В Германии ответили на призывы о передаче Украине ракет для ударов по РФ

В связи с российскими авиаударами в Германии также поступили новые требования о поставках Украине немецких крылатых ракет Taurus.

Политик из "ХДС" Норберт Реттген в очередной раз раскритиковал федеральное правительство за то, что оно до сих пор не поставляет Украине какие-либо дополнительные системы вооружения большой дальности.

Крылатые ракеты Taurus имеют дальность действия более 500 километров и облегчат украинской армии атаку на склады оружия и линии снабжения на территории России. Однако в канцелярии есть опасения, что немецкое оружие может быть использовано и для проведения атак вглубь российской территории.

Статус поставок ракет не изменился

Хебестрайт пояснил, что Украине не следует питать никаких надежд на то, что поставки Taurus могут быть осуществлены быстро.

"Относительно поставок оружия нет нового статуса", - добавил он.

Также Хебестрайт решительно осудил недавние нападения России. По его словам, массированные атаки на гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением и абсолютно отвратительны.

Что этому предшествовало

Сегодня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Запада в ответ на обстрелы Украины должны ужесточить санкции против России и передать Киеву ракеты большой дальности для ликвидации пусковых установок на территории РФ.

Российская армия 2 января снова атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед". Главной целью удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые были сбиты.

В целом силы противовоздушной обороны смогли сбить 72 российские ракеты из 99. Несмотря на результативную работу ПВО, в Киеве и ряде областей есть пострадавшие. По меньшей мере пять человек были убиты и более 100 раненых.

До этого 29 декабря 2023 года российские войска совершили крупнейшую массированную ракетную атаку по Украине, в ходе которой было запущено около 110 ракет различных типов. Погибло более 40 человек, в том числе 30 - в Киеве.