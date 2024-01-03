Глава МИД Польши призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по России
Страны Запада в ответ на обстрелы Украины должны ужесточить санкции против России и передать Киеву ракеты большой дальности для ликвидации пусковых установок на территории России.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой его публикацию в Twitter (X).
"Мы должны ответить на последнее нападение на Украину языком, понятным Путину: ужесточением санкций, чтобы он не мог производить новое оружие из контрабандных компонентов, и предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры", - написал он.
Сикорский был назначен министром иностранных дел Польши в прошлом месяце после того, как проевропейский альянс партий во главе с Дональдом Туском победил на парламентских выборах 15 октября. Новый премьер-министр пообещал сплотить поддержку Украины среди союзников и положить конец изоляции Польши в Европейском Союзе.
Массированные ракетные удары по Украине
Российская армия 2 января снова атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед". Главной целью удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые были сбиты.
Всего силы противовоздушной обороны смогли сбить 72 российские ракеты из 99. Несмотря на результативную работу ПВО, в Киеве и ряде областей есть пострадавшие. По меньшей мере пять человек были убиты и более 100 ранены.
До этого 29 декабря 2023 года российские войска совершили крупнейшую массированную ракетную атаку по Украине, в ходе которой было запущено около 110 ракет разных типов. Погибло более 40 человек, в том числе 30 - в Киеве.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные страны ускорить поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов в Украину, а также предоставить стране боевые беспилотники и ракеты дальнего радиуса действия.