У Німеччині відповіли на заклики про передачу Україні ракет для ударів по РФ

Україні не варто плекати жодних надій на те, що поставки далекобійних ракет Taurus можуть бути здійснені швидко.
Про це заявив представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
У зв'язку з російськими авіаударами в Німеччині також надійшли нові вимоги про постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus.
Політик із "ХДС" Норберт Реттген укотре розкритикував федеральний уряд за те, що він досі не постачає Україні будь-які додаткові системи озброєння великої дальності.
Крилаті ракети Taurus мають дальність дії понад 500 кілометрів і полегшать українській армії атаку на склади зброї та лінії постачання на території Росії. Однак у канцелярії є побоювання, що німецька зброя може бути використана і для проведення атак углиб російської території.
Хебестрайт пояснив, що Україні не слід плекати жодних надій на те, що поставки Taurus можуть бути здійснені швидко.
"Щодо поставок зброї немає нового статусу", - додав він.
Також Хебестрайт рішуче засудив нещодавні напади Росії. За його словами, масовані атаки на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином і абсолютно огидні.
Сьогодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країни Заходу у відповідь на обстріли України мають посилити санкції проти Росії і передати Києву ракети великої дальності для ліквідації пускових установок на території РФ.
Російська армія 2 січня знову атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед". Головною метою удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал", які були збиті.
Загалом сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети з 99. Незважаючи на результативну роботу ППО, у Києві та низці областей є постраждалі. Щонайменше п'ятьох людей було вбито та понад 100 поранених.
До цього 29 грудня 2023 року російські війська здійснили найбільшу масовану ракетну атаку по Україні, в ході якої було запущено близько 110 ракет різних типів. Загинуло понад 40 осіб, у тому числі 30 - у Києві.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.