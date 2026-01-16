Швеция арестовала гражданина по подозрению в шпионаже для России
Шведские правоохранители на прошлой неделе арестовали гражданина страны по подозрению в шпионаже в пользу России. По информации СМИ, мужчина якобы совершал преступления с 2023 года, а часть действий могла иметь место еще в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Dagens Nyheter.
До 2022 года задержанный работал ИТ-консультантом в Вооруженных силах Швеции.
После этого он занимался технической поддержкой в частной ИТ-компании, решал вопросы внутренней безопасности, участвовал в оценке киберугроз и сопровождении критических инфраструктурных процессов.
Одним из клиентов ИТ-компании была издательская группа Bonnier, выпускающая крупные шведские СМИ — Dagens Nyheter, Expressen и Dagens Industri.
По данным издания, мужчина также подавал несколько жалоб шведскому омбудсмену и был замечен в связях с сайтами, распространяющими конспирологические теории.
Сам подозреваемый отвергает все обвинения, заявляя о своей непричастности к шпионской деятельности.
На данный момент он остается под стражей, а шведские власти продолжают расследование с целью выяснения всех обстоятельств и возможной причастности к иностранной разведке.
