Швеция арестовала гражданина по подозрению в шпионаже для России

Шведские правоохранители на прошлой неделе арестовали гражданина страны по подозрению в шпионаже в пользу России. По информации СМИ, мужчина якобы совершал преступления с 2023 года, а часть действий могла иметь место еще в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Dagens Nyheter .

До 2022 года задержанный работал ИТ-консультантом в Вооруженных силах Швеции.

После этого он занимался технической поддержкой в частной ИТ-компании, решал вопросы внутренней безопасности, участвовал в оценке киберугроз и сопровождении критических инфраструктурных процессов.

Одним из клиентов ИТ-компании была издательская группа Bonnier, выпускающая крупные шведские СМИ — Dagens Nyheter, Expressen и Dagens Industri.

По данным издания, мужчина также подавал несколько жалоб шведскому омбудсмену и был замечен в связях с сайтами, распространяющими конспирологические теории.

Сам подозреваемый отвергает все обвинения, заявляя о своей непричастности к шпионской деятельности.

На данный момент он остается под стражей, а шведские власти продолжают расследование с целью выяснения всех обстоятельств и возможной причастности к иностранной разведке.