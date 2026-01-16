ua en ru
Швеция арестовала гражданина по подозрению в шпионаже для России

Швеция, Пятница 16 января 2026 03:44
Швеция арестовала гражданина по подозрению в шпионаже для России Фото: полиция Швеции (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Шведские правоохранители на прошлой неделе арестовали гражданина страны по подозрению в шпионаже в пользу России. По информации СМИ, мужчина якобы совершал преступления с 2023 года, а часть действий могла иметь место еще в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Dagens Nyheter.

До 2022 года задержанный работал ИТ-консультантом в Вооруженных силах Швеции.

После этого он занимался технической поддержкой в частной ИТ-компании, решал вопросы внутренней безопасности, участвовал в оценке киберугроз и сопровождении критических инфраструктурных процессов.

Одним из клиентов ИТ-компании была издательская группа Bonnier, выпускающая крупные шведские СМИ — Dagens Nyheter, Expressen и Dagens Industri.

По данным издания, мужчина также подавал несколько жалоб шведскому омбудсмену и был замечен в связях с сайтами, распространяющими конспирологические теории.

Сам подозреваемый отвергает все обвинения, заявляя о своей непричастности к шпионской деятельности.

На данный момент он остается под стражей, а шведские власти продолжают расследование с целью выяснения всех обстоятельств и возможной причастности к иностранной разведке.

Напоминаем, что двое агентов российской ФСБ приговорены к 15 годам лишения свободы за поджоги релейных шкафов Укрзализныци в Ровенской области, целью которых было парализовать логистику украинских военных. По данным СБУ, злоумышленников задержали в июне 2024 года сразу после диверсий; они действовали по указанию ФСБ и привлекли к преступлению двух местных жителей, обещав им быстрый доход через Telegram-канал.

Отметим, что СБУ задержала в Херсоне двух российских агентов, которые планировали взрыв полицейских и последующий побег в Россию. По данным расследования, злоумышленники должны были по заданию РФ уничтожить несколько служебных автомобилей с сотрудниками полиции, после чего им обещали эвакуацию в страну-агрессор. Задержанные — местные безработные, которых российские спецслужбы приметили через пророссийский Telegram-паблик.

