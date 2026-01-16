ua en ru
Пытались поджечь военную помощь для Украины: в Литве будут судить группу иностранцев

Шяуляй, Пятница 16 января 2026 17:25
UA EN RU
Пытались поджечь военную помощь для Украины: в Литве будут судить группу иностранцев
Автор: Яна Коваль

В Литве передали в суд дело в отношении шестерых иностранцев, обвиняемых в попытке совершить теракт против частной компании, которая поставляла оборудование для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генеральной прокуратуры Литвы.

Что известно о фигурантах дела

Главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Литвы Артурас Урбелис сообщил, что обвинительное заключение было составлено 12 января и передано в Шяуляйский окружной суд 14 января.

Шестерым подозреваемым предъявлены обвинения в участии в террористической группе, покушении на террористический акт и финансировании терроризма.

Все они имеют разное гражданство: испанец, лицо с двойным испанско-колумбийским гражданством, а также граждане Колумбии, Кубы, России и Беларуси.

Прокуроры сообщили, что цель запланированного террористического акта - инфраструктура и продукция компании UAB TVC Solutions в городе Шяуляй на севере Литвы. В частности, нападение должно было быть направлено на мобильные станции для анализа радиочастотного спектра, предназначенные для вооруженных сил Украины.

Досудебное расследование продолжается в отношении еще четырех подозреваемых. Один из них задержан в Колумбии и начат процесс экстрадиции в Литву, а трое других объявлены в международный розыск.

Российский след

По данным прокуратуры, деятельность группы, возможно, координировали граждане Кубы и Колумбии, проживающие в России и связанные с ГРУ. Литовские следователи подозревают, что попытки теракта осуществлялись по указанию и в интересах российской военной разведки.

Обвинительный акт насчитывает 258 страниц, а все материалы дела собраны в 42 тома.

За участие в террористической группе подозреваемым грозит от 5 до 15 лет лишения свободы согласно Уголовному кодексу Литвы.

Напомним, в октябре прошлого года на территории Польши поймали агента российских спецслужб, который планировал диверсии с дронами и замаскированной взрывчаткой.

Добавим, ранее издания СМИ писали, что Россия создала новое тайное подразделение для проведения диверсий и атак на территории Европы и за ее пределами.

Кроме того, сообщалось, что в Германии прокуратура объявила подозрение трем мужчинам в шпионаже в пользу России. Все они имеют как немецкое, так и российское гражданство.

