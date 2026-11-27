Бундестаг утвердил бюджет Германии с рекордными расходами на оборону - почти 140 миллиардов евро. На помощь Украине предусмотрено около 12 миллиардов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Новый бюджет Германии

Большинством голосов правительственной коалиции 27 ноября Бундестаг утвердил федеральный бюджет Германии на 2027 год. Он предусматривает расходы в размере 555,9 млрд евро, что примерно на 6% больше, чем в текущем году.

Более трети расходов основного бюджета приходится на сферу труда и социальное обеспечение. Инвестиции в рамках основного бюджета возрастут до 61,8 милиардов евро.

Помощь Украине

Расходы на оборону возрастут почти до 140 миллиардов евро - самого высокого уровня со времен завершения Холодной войны. Это связано с войной России против Украины, гибридными угрозами и общей ситуацией в мире.

Также бюджет Германии на 2027 год предусматривает почти 12 миллиардов евро в поддержку Украины

Средства заложены по отдельной бюджетной статье "Укрепление возможностей государств, подвергшихся нападению с нарушением международного права, в сфере безопасности, обороны и стабилизации".

Расходы по этой статье в 2027 году составят 11,612 миллиарда евро против 11,547 миллиарда евро в 2026 году, пишет издание.